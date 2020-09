Kirjanduslike kolmapäevade hooaja avas Helju Rebase õhtu

Rebase ulmeteoseid on ilmunud eesti, vene, hollandi, saksa ja inglise keeles. Üritusel sai kuulda, et sellises megaloopolises nagu Moskva on ilukirjanduse keskmine trükitiraaž umbes 1000 (see on ehk napilt rohkem kui Eestis). Honorarist ei ela ära keegi, riiklikku kirjandustoetust ei ole, suur osa ilukirjandusest on kolinud internetti, e-kirjastuses ilmunud teose eest ei maksta jäätiserahagi. Moskvas toimuvad kirjandusõhtud mõnusates kodusalongides, mida autorid peavad järjekorras.