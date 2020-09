Vene draamateatri direktor: kahju, et esietendust peab jälle ootama

«Kuna sellel inimesel olid ka kõik viirusega kaasnevad haigusnähud ilmnenud, ei hakanud me kordustesti tulemusi ootama ja reageerisime kohe. Lõpetasime proovid ja otsustasime edasi lükata hooaja avamise, kuni oleme veendunud, et meie hulgas ei ole ühtegi viirusega nakatunut,» lausus Allikmaa. Selline drastiline samm astuti seetõttu, et vältida koroonaviiruse edasine levik teatritöötajate seas ega ka ohustada nakatumisega vaatajaid.

«Kuna positiivse testi andnud inimene oli teatris ja kontaktis teiste näitlejatega viimati 29. augustil ehk nädal tagasi, peaks kõigil, kes temalt nakkuse võisid saada, ilmnema haigusnähud juba sellel nädalavahetusel,» nentis direktor. Seega võeti vastu otsus, et kõiki Vene teatri töötajaid testitakse esmaspäeval ning edasi tegutsetakse juba vastavalt tulemustele.

Kui esmaspäevased testitulemused on kõik negatiivsed, siis jätkatakse tavapärase tööga, kui aga selgub, et osa inimesi on nakatunud, siis koroonapositiivsed peavad koju jääma ning teater asub igapäevatöös ümberkorraldusi tegema.

«Tõenäosus, et nakatunuid on vähe või pole üldse, on küllaltki suur. Sellele teadmisele tuginedes oleme plaani jätnud 10. septembril väikeses saalis esietenduva näidendi «Utoopia» ja sealt edasi juba ka teised plaanipärased etendused,» lausus Allikmaa.

Eile esietenduma pidanud «Minu veetlev leedi» alustab praeguste plaanide kohaselt 27. septembril. «Ärajäänud esietenduse ning sellele järgnema pidanud kolme etenduse asendused teatatakse hiljem,» märkis direktor.

Kõigil, kes on piletid ostnud, on võimalik raha tagasi saada. «Aga me väga palume oma publikut mõista olukorra tõsidust ja vahetada juba ostetud piletid, seda siis juba teist korda, mõnele etendusele oktoobris või novembris või ka detsembris,» lausus ta. «Igatahes teeme oma plaane selliselt, et igale ärajäänud «Minu veetleva leedi» etendusele tuleb üks asendusetendus. Ja kordan, me ei anna ühtegi etendust olukorras, kus me ei ole veendunud, et meie töötajate hulgas pole nakatunuid,» märkis Allikmaa.