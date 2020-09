Pärdi muusika kõlas Hiiumaal

5. september

Kärdla Püha Ristija Johannese kirik, kell 18

PÄRDI PÄEVAD HIIUMAAL 2020: PÄRT & KREEK & TULVE

Ansambel Vox Clamantis, dirigent Jaan-Eik Tulve

Arvo Pärt

- Ja ma kuulsin hääle …

- Magnificat

- Which was the Son of …

- Nunc dimittis

- Virgencita

Cyrillus Kreek

- Päeval ei pea päikene … Taaveti laul nr 121

- Issand, ma hüüan su poole. Taaveti laul nr 141

- Paabeli jõgede kaldail. Taaveti laul nr 137

- Kiida, mu hing, Issandat. Taaveti laul nr 104

Helena Tulve

- Stella matutina

- I am a River