Arvo Pärt väisas Jaani kirikus proovi

„Saksofonide kroonimata kuningaks“ tituleeritud ansambel Raschèr Saxophone Quartet ja kammerkoor Collegium Musicale kutsusid kuulama Arvo Pärdi muusikat uutes seadetes. Saksofonikvarteti ja koori sümbioosis kõlasid mitmed teosed unikaalsel viisil. Arvo Pärdi loomingut on ansambel varemgi arranžeerinud, esitanud ja plaadistanud. Eelmisel aastal 50. sünnipäeva tähistanud Raschèr Saxophone Quartet on aegade jooksul inspireerinud üle 350 helilooja, kes on kirjutanud ja pühendanud teoseid sellele esmaklassilisele kooslusele.