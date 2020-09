President Kaljulaid TMWst: kui kultuur mõne teema omaks võtab, pole enam tagasiteed

Kotzebue 1 EKA peahoone. FOTO: Martin Siplane

Solveig Jahnke, EKA kommunikatsiooniosakonna juhataja: «EKA-l on au olla TMW valitud konverentsi paik ja üks põhistaap juba teist aastat, aga koostöö on ju meie tudengite ja erinevate osakondadega kestnud kaua. See sümbioos, mis on TMW ja EKA vahel tekkinud, on nii loomulik ja orgaaniline, et enam teisiti ette ei kujutakski. Pigem näen, et tulevikus oleme veel enam omavahel põimitud. Koroona või mistahes muu kriisi ajal on eriti oluline lasta kultuuril oma rolli täita. On ju läbi ajaloo olnud kultuur ja eriti muusika see, mis tõstab inimhinge argipäevast või vaevadest kõrgemale, toob inimesed kokku ja loob ühiskogemist – olgu see seto naiste itk või Joel Remmeli klaverisoolo. Hirmul ei saa lasta valitseda ei isiklikul ega ka ühiskondlikul tasandil ja hea on näha TMW organisatsiooni vastutustundlikku julgust algatada, kasvatada ja aastast aastasse läbi viia nii suurehaardelist kultuurifestivali, mis toob Eestile (ja EKAle) positiivset tähelepanu.»

Ave Tölpt, Music Estonia tegevjuht: «Tänavuse TMW toimumise piiratud tingimustes võib lugeda tervenisti erakordseks, kuid siiski kindlaks otsuseks korraldada Eesti muusikamaastikule väga oluline sündmus, mis tõstab esile valdkonna mitmekesisust, tuues nähtavale säravamaid artiste, avardades linnaruumi ning luues seeläbi hulgaliselt nii riigisiseseid kui ka rahvusvahelisi kontakte. Sealjuures on suureks väärtuseks TMW raames toimuv konverents, mis tänavu seadis rõhuasetuse muutuvale maailmale ning tõi omaette fookusesse juhtimiskompetentse puudutavad teemad. Tänavune festival toimus esimest korda hübriidformaadis, mis on märgilise tähendusega uues maailmas, kus peame leidma pidevalt nutikaid viise ning kiirelt kohanema muutustega, et meie kultuuri edasi viia. Kõige olulisem on aga see, et festival toimus füüsiliselt, pakkudes kuulajatele, artistidele ja linnaruumile laiapõhjalise muusika suursündmuse.»

Perttu Pesä, Tampere linna suursündmuste juht: «TMW poolt üles näidatud südikus teeb mind õnnelikuks. Võimalik, et peame veel mõnda aega koos C19 viirusega elama, seega peame edasi liikuma. Sellised sündmused on olulised kogu meie valdkonnale. TMW tiim teab tõesti, mis on «Sisu».»

Liina Maria Lepik, EASi turismiarenduskeskuse direktor: «Üle poole Eesti välisturismist toetub lähiturgudele, mille puhul on alati teemaks, kuidas külalisi järjepidevalt tagasi meelitada. Värske sisuga kultuuri- ja spordisündmused tekitavad reisihuvi ja toovad Eestile laiemat majandusmõju sadades tuhandetes eurodes sündmuse kohta. Kuigi sündmused ei saa praegu toimuda harjunud viisil ja mahus, on seda nähtavam nii kodus kui ka piiri taga nende korraldamise kvaliteet. Vastutustundlikult korraldatud sündmus edastab rahvusvaheliselt Eesti kohta sõnumit, et suudame vastata turvalisuse uuele standardile, olla usaldusväärsed, toimida targalt ja paindlikult. See sunnib ürituskorraldajaid olema tähelepanelikumad, paindlikumad ja uuendusmeelsemad kui kunagi varem. Kiidame selles osas õnnestunud üritusi sellel keerulisel ajal.»