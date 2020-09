Aretha Franklin suurel ekraanil

See on aastaid sahtlipõhjas seisnud rabav muusikadokumentaal Aretha Franklini kontsertsalvestusest Uus Peeteli Baptisti kirikus (New Bethel Baptist Church) Wattsis, Los Angeleses. Kontsert salvestati 1972. aasta jaanuaris, kuid dokumentaali valmimine viibis tehnilise võimekuse puudumise tõttu aastakümneid.