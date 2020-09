Piip ja Tuut Teater avab laupäeval uue hooaja

Lavastus räägib päris sõprusest, raamatute lugemisest ja ette lugemisest, koos mängimisest ning digimaailma lõpmatutest ahvatlustest. Lavastus on loodud lastele ja sobib vaatamiseks alates viiendast eluaastast, kuid kõnetab ka kogu pere ning on pühendatud eesti rahvajutu ja digikultuuri aastale (2020).

Põnevuslugu jutustavad Grete Konksi, Kristjan Poom ja Stefan Hein. Mauno rollis on virtuaalsena Sepo Seeman. Kunstnikuks on Jaanus Laagriküll. Muusika ja laulutekstide autoriks on Katri Rebane. Liikumisjuhiks on Marge Ehrenbush. Video, visuaalsed efektid ja valguse loob Rene Topolev.