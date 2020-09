Sõltumatu Tantsu Lava hooaja avab lavastus «Sinust saab tantsija!»

7. oktoobril esietenduv «Two Body Orchestra» on hübriidne kontsert-tantsulavastus, mille keskmes on keha kui paljusus – võrgustik, mis koosneb organitest, impulssidest, tehnoloogiatest ja väljamõeldistest – orkester iseenesest. Koreograafid Külli Roosna ja Kenneth Flak on eesti/norra koreograafide duo, kes hetkel resideeruvad Eestis, kuid töötavad aktiivselt üle Euroopa. Nii oma lavastustes kui teiste koreograafide töödes osaledes on nad huvitatud lugudest ja tehnoloogiatest, mis kasvavad välja keha liikumisest ja selle asetumisest erinevatesse keskkondadesse.