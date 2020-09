Eesti kunstnik paljastab suurnäitusel geimeeste nostalgilised kohtingupaigad

Eestist tutvustab oma värsket installatsiooni pealkirjaga «Riia postkaardid» kunstnik Jaanus Samma. Eestit 2015. aastal Veneetsia kunstibiennaalil esindanud kunstnik on oma loomingus ka varasemalt käsitlenud seksuaalvähemusi ning sel korral on fookuses geimeeste kohtumispaigad Riia avalikus ruumis 1960.–1980. aastatel.

«Näituse eesmärk on ka tihedalt lõimuda oma asupaigaga. Lähtudes Riia ja Balti riikide rikkalikust ajaloost tõstab näitus esile kogu selle regiooni kunstimaastiku ja annab kunstnikele võimaluse astuda dialoogi piirkonna kultuurilise, ühiskondliku ja poliitilise taustaga, milles on nii sõdu kui ka majanduskriise. Kõik see lähtub küll kohalikust kontekstist, kuid laieneb järgemööda riiklikule, regionaalsele ja lõpuks ka rahvusülesele tasandile.»

«Näitus spekuleerib senise maailma kokkuvarisemise üle, mis tegelikult juhtuski juba Covid-19 pandeemia puhkemisega, kui kõikide ümberkorralduste seas pandi proovile ka näiteks suhete loomine ja igapäevane suhtlus. Sellise olukorra tekkimine andis mõista, et meid ümbritsev maailm on tegelikult palju keerulisem, kui me seda tajume. Ka näituse käigus üles võetava filmi stsenaarium lähtub esialgse näituseplaani jäänukitest: lõpetamata, muudetud ja ümbermõeldud plaanidest, väljendades toimunud muutusi ja tänaseid võimalusi,» sõnas Lamarche-Vadel, kes on ühtlasi filmi kunstiline juht ja stsenaariumi autor.