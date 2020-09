Rakvere Teater andis üle publikupreemiad ning tänuordenid

Alates 2002. aastast on Rakvere Teatril olnud traditsioon tunnustada neid, kes on teatrile hooaja jooksul tugevaks toeks olnud. Teatritruuduse ordeniga tänatakse teatrikülastajat, kes on möödunud hooajal kõige sagedamini Rakvere Teatrit külastanud ning 80. hooaja tänuorden kuulub Imbi Vassiljevale. Külalislahkuse orden – hooaja parimale võõrustajale – anti sel korral üle Viimsi Huvikeskusele. Koostööpartneri orden ulatati aga pikaajalise hea koostöö eest Aksi-Metall OÜ-le.