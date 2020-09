Kuidas tähistatakse Pärdi sünnipäeva?

11. septembril toob ETV koostöös Arvo Pärdi Keskusega vaatajateni saate, mis on pühendatud helilooja 85. sünnipäevale. Erisaate keskmes on Arvo Pärdi loomepäevikud, mida helilooja peab alates 1970ndate algusest loomekriisis olles kuni tänase päevani. Neist päevikutest pärinevad mõtted on aluseks ka Arvo Pärdi keskuse püsinäitusele, mis avati helilooja juubeliaastal. Saade on eetris 11. septembril kell 20 ETV-s.