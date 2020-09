ERMi näitusekonkursi võitis idee «Meie kodune nõiaköök»

Näituseidee autorid on ema koos kahe tütrega: Helena-Reet Ennet, Estella Elisheva ja Ivanka Shoshana. «Olen väga tänulik kõigile, kes meie ideesse uskusid. Minu noorem tütar on erivajadusega laps. Tahtsin, et meil oleks üheskoos nn «oma projekt». Nüüd ongi meie peres traditsiooniks saanud ühised käelised tegevused – savist voolimine ja ahjus põletamine, akrüülvärvidega maalimine, ravimtaimede vihtudesse sidumine ja ahju kohale kuivama panemine ning looduskosmeetika valmistamine. Koos teha on tore ning pakub hingele palju! Nüüd on meil põhjust ja entusiasmi veelgi enam üheskoos koduses nõiaköögis toimetada,» rääkis võiduidee autor Helena-Reet Ennet.

Konkursile «Oma näitus 2020» esitati 13 ideed. Pöidlahoidjad jagus neile kõigile, kuid võitja edu teiste ees oli selge. «Kiirel kaasajal on võluv kui näituseidee tahab esile tuua ühistegevused perega. On ju ka osalussaali mõte kaasata, kajastada argielu ja kirglikku ning siirast omaloomingut,» sõnas ERMi näituste juht Kristjan Raba ja lisas, et ka näitustel käiakse üha enam just koos perega.