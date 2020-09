Akadeemia kirjutab. Mis asi see on, mida nimetatakse humanitaariks?

Ajad muutuvad, selle käigus unustatakse mõned küsimused ja teised saavad uuesti oluliseks. 1912. aastal, veidi enne Esimest maailmasõda, kurtis juudi-saksa päritolu Ameerika pankur ja filantroop James Loeb, et humanitaaria olukord on hullem kui võib-olla kunagi varem pärast keskaega (Avaldatud 1912. aastal alguse saanud Loeb Classical Library esimeste köidete eessõnana. Nt Saint Augustine. Confessions. Volume I: Books 1–8. Tlk William Watts ja W. H. D. Rouse. New York: Macmillan, 1912). Ning Teise maailmasõja järel avaldati arvamust, et üks sõja põhjusi oligi humanitaarse teadmise nappus, vastastikune mõistmatus, teisisõnu, et suur sõda oli lihtsalt arusaamatus. Sellele tõdemusele järgnes aastakümnetepikkune humanitaaria kuldaeg Euroopa ja Ameerika ülikoolides, mis teatavas mõttes tipnes 1960. aastatel uute kultuurinähtuste esilekerkimisega. Praeguseks aga oleme paljude arvates jälle tagasi Loebi mureliku tõdemuse juures. Oli ju enne koroonapandeemiat nii Eestis kui mujal maailmas humanitaaria olukord arutuse all, küsiti, mis kasu on üldse humanitaarteadustest, ja imestati, millega need teadused tegelevad (Seda teemat analüüsib laiemalt Paul Jay. The humanities crisis then and now. — The Humanities “Crisis” and the Future of Literary Studies. Toim. Paul Jay. New York: Palgrave Macmillan US, 2014, lk 7–31; Eestis puudutab teemat Marek Tamm Vikerkaare lugemissoovitustes: Marek Tamm, Märt Väljataga ja Aro Velmet. Septembri lugemissoovitused. — Vikerkaar, september 2018 (vt www.vikerkaar.ee/archives/23630), aga rohkesti selleteemalisi artikleid ilmus ajakirjanduses ka 2019. ja 2020. aastal).