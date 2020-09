Eesti Kontserdi menukad koolikontserdid said hoo sisse

Eesti Kontserdi koolikontsertide produtsent-toimetaja Ülle Lehtmäe sõnul on sari aasta-aastalt aina populaarsem, eelmisel õppeaastal anti Eesti koolides rekordiliselt 430 kontserti – klassikast rahvamuusikani, nii uusi noori muusikuid kui ka juba Eestis teada-tuntud esinejaid, kontsertidele on alati saanud osaks soe vastuvõtt. «Ühelt poolt on 45-minutiline muusikaline etteaste meeleolukas vaheldus tavatunnile, teisalt annab see muusikaõpetajatele ja õpilastele hea võimaluse kuuldu ja nähtu üle hiljem arutada. Ja kui muusikute mängurõõm aitab lastel leida enda tee muusika juurde või päris kontsertidele, siis on meie ettevõtmine ju õnnestunud,» rääkis Lehtmäe.