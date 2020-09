Muusikapäev seab fookuse Eesti heliloomingule

Käesolev aasta märgib paljude oluliste ja armastatud Eesti heliloojate juubelitähtpäevi ning väärikaid sünniaastapäevi. Nii seavad Muusikapäeva kontserdid Pärnumaal rambivalgusesse Arvo Pärdi, Läänemaal Olav Ehala, Harjumaal saab näha tõelist heliloomingu paraadi ning Saaremaa kontserdil võlub publikut Eino Tambergi looming. Urmas Sisaski teoseid demonstreeritakse sel Muusikapäeval Raplamaal ning Veljo Tormise muusika haarab Ida-Virumaad. Tähtpäevi tähistavate heliloojate looming kõlab nii interpreetide, džässmuusikute, orkestrite, kooride kui ka noorte esituses.

«Muusikapäeva korraldades peame tõepoolest silmas laia spektrit – et oleks põnevust ja nautimist nii neil, kes muusikaga igapäevaselt tegelevad kui ka neil, kelle jaoks see tundub justkui kauge maailm. Julgustame igati kõiki, kes seni pole tihanud, kuid samas tahaksid teha tutvust eesti heliloomingu ja interpreetidega, seada sammud Muusikapäeva kontsertidele,» ütleb Muusikapäeva meeskonna ja Eesti Muusikanõukogu juhatuse liige Kaisa Lõhmus.

Lisaks kutsub Eesti Muusikanõukogu üles kõiki 1. oktoobril tähistama muusikapäeva, pühendades aega muusikale. Tähistamise väljund jääb igaühe enda otsustada. «Anna kontsert, võta kätte instrument, vestle muusikast, uudista võõrast muusikastiili või vastupidi, pane mängima oma armastatuim pala – lihtsalt võta hetk, mis kuulub muusikale ja kuula. Olgu muusikapäev üks suur muusikaline pidupäev,» selgitab Lõhmus.

Väga oodatud on tähistamise jagamine. Märkige üles kontserdi või muu muusikalise sündmuse toimumiskoht, kellaaeg ja esinejad, samuti kas üritus on avalik või suletud ringile ning saatke info aadressile kaasa@muusikapaev.ee. Algatuste info lisatakse “Minu muusikapäeva” rubriiki Muusikapäeva koduleheküljel. Kõik on oodatud jagama oma tähistamisest pilte või videosid sotsiaalmeedias, kasutades teemaviiteid #kuula ja #muusikapäev. Muusikapäeva meeskond rõhutab, et üritused saavad toimuda ainult kõikide turvalisust silmas pidades.

Traditsiooniliselt kulmineeruvad päevased sündmused õhtuse muusikapreemiate tseremooniaga, kus Eesti Kultuurkapitali Helikunsti Sihtkapital ja Eesti Muusikanõukogu annavad üle iga-aastased muusikapreemiad. Eesti Kultuurkapital annab välja kümme preemiat ning Eesti Muusikanõukogu kolm preemiat: heliloomingu- ja interpretatsioonipreemia, mida toetavad vastavalt Eesti Autorite Ühing ja Maarja ning Indrek Neivelt ning Eesti Kultuurkapitali helikunsti sihtkapitali preemia muusikaelu jaoks olulise ning väljapaistva tegevuse eest.

Preemiate üleandmine toimub 1. oktoobril Estonia Kontserdisaalis koostöös Eesti Riikliku Sümfooniaorkestriga. Muusikapäeva galakontsert viib kuulajad muusikas uude Heliloru kontserdimajja. Eesti Riikliku Sümfooniaorkestri, Eesti Filharmoonia Kammerkoori, dirigent Olari Eltsi ning solistide esituses kõlab maailma ja eesti muusika paremik.

«Eestil on vaja kaasaegset muusikalist mesitaru, mis kihaks hommikust õhtuni ja kus leiaks väärilise kodu nii ERSO kui ka EFK,» ütleb ERSO peadirigent Olari Elts. «Heliorg on puudu olev tänapäevane kontserdimaja, mida ootavad muusikud ja loodavad, et riigi otsustajad langetavad valiku just selle finantseerimise kasuks,» lisab EMN juhatuse liige ja ERSO juhatuse liige Kristjan Hallik.