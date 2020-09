Georg Ots ja tema naised jõuavad lavale

13. septembril esietendub Vaba Lava Narva teatrikeskuses lavastus “Minu Georg Ots”. Laval on armastatud eesti naisnäitlejad Ülle Kaljuste (Eesti Draamateater), Riina Maidre, Külli Reinumägi, Katrin Pärn, Liis Haab ja Ingrid Margus. See on lavastaja Artem Ustinovi esimene teatrilavastus Eestis.

Lavastus valmis Georg Otsa 100. sünniaastapäeva auks ja pidi algselt esietenduma juba kevadel, kuid kogu maailma hõivanud uudne olukord lasi lavastusel pool aastat küpseda, et nüüd sügisel lavasid vallutada. Lavastuse kunstnik on Ervin Õunapuu, helilooja on Ardo Ran Varres ja valguskujunduse on loonud Priidu Adlas.

Slava Durnenkovi kirjutatud lugu räägib kuuest naisest, kelle elus on tähelepanuväärset rolli mänginud Georg Ots ja tema looming. Aga eelkõige on see lugu inimestest: eneseküllastest ja mittevajalikest, omadest ja võõrastest. Lastest, kes kordavad vanemate saatusi ja vanematest, keda piinab süütunne. Kui kõike võib mõista, aga muuta ei saa midagi. Niisamuti on see lugu tantsudest üksinduse, surma ja armastusega Georg Otsa laulude saatel.

“Kui palju Georg Otsast ka ei räägitaks, ikkagi jääb ta saladuseks. Võimatu on ratsionaalselt selgitada tema mõju kuulajatele, nagu ka inimeste fenomenaalset armastust Otsa vastu, mida näitab kasvõi tonnide kaupa saadetud austajate kirjad. Antud lavastus pole katse Otsa mõistatust lahendada. See on jutustus inimestest, kelle ellu ta on toonud pöörde, naistest, kes kõik on veendunud, et oma lauludes jutustas Ots just nimelt tema loo,“ täpsustab lavastaja.

Artem Ustinov sündis 1989 Samaras. Ta on õppinud nii Samara Riikliku Kultuuri- ja Kunstiakadeemia teatriosakonnas kui Venemaa Teatrikunsti Instituudis.

Teater R.A.A.A.M. on Eestis ja välismaal etendusi andev organisatsioon, mille missiooniks on Eesti kultuuriloo tutvustamine läbi professionaalse eestikeelse teatri ja Eesti teatri mitmekesistamine. Selle aasta kevadel möödus 20. aastat teatri asutamisest. Aastas annab R.A.A.A.M. sadakond etendust ca 15 000 vaatajale ja teeb tihedat koostööd Eesti ja välismaa tuntumate teatrite, näitlejate, lavastajate, näitekirjanike ja teatrifestivalidega.

Lavastus esietendub Vaba Lava Narva teatrikeskuses 13.09.2020 kell 19.00.Etendused 3. oktoobril, 2., 11., 24. ja 25. novembril, 14. ja 15 detsembril Vaba Lava Tallinna teatrikeskuses, 3. oktoobril Tartus ERMi teatrisaalis ning 23. novembril Pärnus Endla Teatris