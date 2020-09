Endla Teatri Küünis esietendub draama «Jõgi»

««Jõgi» viib meid tumedatesse paikadesse ja mingi kraadini on ta kummituslugu, aga mitte tavapärases mõistes,» selgitab lavastaja Taago Tubin. «Oma südamikus räägib see lugu katsetest jõuda armastuseni. Kuid kas me tegelikult oleme võimelised pääsema oma minevikukogemuste eest ja selle eest, et need kogemused ei mõjutaks olevikusuhteid? Et kui me armume kellessegi, siis kas me mitte ei ürita taas püüda kedagi, kelle me kunagi kaotasime?»