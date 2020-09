Disainiöö tuleb taas nädalase festivalina

14.–20. septembrini kestva Disainiöö peakorraldaja, Eesti Disainerite Liidu (EDL) juht Ilona Gurjanova põhjendab tänavust teemavalikut lähtudes muutunud olukorrast maailmas: «Disain astub sammu tagasi välise glamuuri osas ning liigub lähemale kestvusele, keskkonnahoiule ning toodetele ja teenustele, mis on kõrge funktsionaalsusega,» lisades, et kuigi esteetika ja hea vorm jäävad kindlasti oluliseks, peab rohkem kui kunagi varem iga disaintoote loomine lähtuma inimeste reaalsetest vajadustest või sotsiaalsest tellimusest, vältimaks ebavajalikuga planeedi koormamist.

Teemakohaste uute disainilahenduste ja -käsitlustega on võimalik tutvuda läbi mitmete näituste, mis on publikule avatud terve nädala vältel festivali tänavuses põhikeskuses, Põhjala tehases. Teiste seas avatakse Eesti parimaid uudistooteid kajastava tootedisainiauhinna BRUNO 2020 nominentide tööde näitus, kus saab tutvuda nii sisustustoodete, mööbli, rõivaste ja moeaksessuaaridega kui ka insenertehniliste toodetega, mis on tänavuselt žüriilt enim tunnustust pälvinud ning jõudnud konkursi teise vooru.

Lisaks avatakse disaini- ja arhitektuurikoolide väljapanek, kus küsimusele «Kas uue põlvkonna disainer, kui tootmisahela esimene lüli, on valmis probleemide- ning regulatsiooniderohkes ühiskonnas navigeerima?» vastavad Eesti Kunstiakadeemia, Kõrgema Kunstikooli Pallase, Tallinna Ülikooli Haapsalu Kolledži ja Tartu Kunstikooli tudengid. Intrigeerivale küsimusele «Kas teksapükstega üldse lastakse taevasse?» on enda näituse üles ehitanud ka jätkusuutliku moedisaini eestvedaja Reet Aus, rääkides loo pidurdamatult tootva liini peatamise püüdlusest ja lootusest, et inimkond peagi prügisse ei mattuks.

17. septembril tuuakse publikuni rahvusvaheline konverents «Design for Need», mis, nagu nimigi viitab, keskendub festivali põhiteemale ja mille teises osas koos Eesti Kunstiakadeemia ja EKA partnerülikoolidega käsitletakse tuleviku disainihariduse suundi. Huvitavate ettekannetega esinevad praktikud, teadlased ja õppejõud UAList (UK), Polimist (Itaalia), Koldgingust (Taani) ja Eesti Kunstiakadeemiast. Ülikoolid on tulnud kokku Erasmus projekti raames, et uuesti mõtestada ja parendada disainiharidus kliimamuutustest tingitud väljakutsete valguses. Reet Ausi juhtimsel viiakse läbi rahvusvaheliste osalejatega paneel Fashion Seeds, kus püütakse leida vastuseid disainihariduse jätkusuutlikumaks muutmiseks.

Tavapäraselt kuuluvad festivali programmi ka erinevad jututoad / Design Talks / nagu «Mina olen Disainer» (15.09), kus oma tegemisi ja mõtteviisi tutvustavad Reet Aus, Matti Õunapuu, Larissa Kondina, Katrin Koit, Riina Õun ja Kadri Mälk ning PechaKucha (16.09) õhtu, kus enda loomingut jagavad Lilli-Kroot Repnau, Taavid Mikomagi, Mikk Mait Kivi, Anne Vetik, Janeck Uibo ja Vira Takinada. Samuti leiab aset traditsiooniline Disainitänav ja Moepõik (19.-20.09), kust saab soetada põnevaid disaintooteid enam kui 150 disainerilt ja disainibrändilt meilt ja mujalt. Lisaks ei jää kõikide moehuviliste rõõmuks ka sel aastal tulemata rõivadisainietendus D.O.M «Disain on Moes» (17.09), kus enda loomingut esitlevad Alma, MeKoome, Crystal Rabbit ning Estonian Design House.