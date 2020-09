Wolfredt esitleb Tallinnas ja Tartus uut albumit

Ansambel Wolfredt esitleb 18. septembril ilmuvat albumit «Tides» kontsertidega 2. oktoobril Tartus Genialistide klubis ning 17. oktoobril Tallinnas Sveta Baaris. Plaadiesitluskontsertidel astuvad erikülalistena üles instrumentaalset math/post rocki viljelev Kaschalot ning neljaliikmeline instrumentaalmuusikat mängiv After The Waves Have Washed Me Away.