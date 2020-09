Luunjas tuleb Henrik Visnapuu konverents

Eesti kirjandusuurijad vaatavad Henrik Visnapuu elu, aega ja loomingut, rolle ühiskonnas, saatust, vähemtuntud tekste, poliitilisi vaateid jne. Konverentsipäev on avatud kõigile, ootatud on luulesõbrad, ajaloohuvilised, kodukandiaktivistid, kirjandusüliõpilased, nooremad ja vanemad avatud hinged.

NB! Palun end registreerida EKLi bussile Tallinnast HILJEMALT 16. septembriks aadressil buss@ekl.ee, et teaksime täpselt tulijate hulka. Tallinna buss võib vajadusel teha ka Tartu peatuse, aga Tartust on Luunjasse ka tasuta bussiga ca 15 minutit sõitu ja ühendus päris hea. Igatahes: kui on Tartust ka soovijaid, kirjutage eraldi märkus juurde: tuleksin peale Tartust! Sellisel juhul teame kohtadega arvestada ja saame kokku leppida Tartu peatuse aja ja koha.