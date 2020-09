Väikese Hipi Fond ootab noorte luuletajate käsikirju

Toetusele kandideerimiseks tuleb esitada luulekogu käsikiri ja motivatsioonikiri aadressil taotlus@väikesehipifond.ee. Fondi asutajateks on Liisi ema Maarja Ojamaa ja tütar Birgitta Ojamaa ning fondi nõukogu liikmeteks on Maarja Ojamaa, Birgitta Ojamaa ja Liisi lesk Ivar Volmar – nemad valivad ka välja tänavuse võitja. Lisaks käsikirjale eeldatakse ka, et noorel luuletajal on juba ilmunud tekste Eesti kultuuriajakirjanduses.