Suri reggae-muusika ikoon Toots Hibbert

Hibbert, kellele omistatakse Jamaica muusikažanrile nime andmine, suri saareriigi pealinnas Kingstonis, teatas tema ansambel Toots and the Maytals sotsiaalmeediaplatvormil Instagram.

Ta kasutas sõna «reggae» laulupealkirjas: 1968. aastal ilmunud singlis «Do the Reggay».

«Jamaical oli slängisõna «streggae». Inimesed ütlesid: «Oo, see tüdruk näeb välja streggae (kurnatud välimusega)». Kuidagi ma muutsin selle reggayks,» ütles ta eelmisel aastal ajaleheintervjuus.

Sõna kirjapilt muutus, kuid see läks käibele.

Sel aastal ilmus tal uus album Got to be Tough» ja ta korraldas kontserte veel ka tänavu jaanuaris.