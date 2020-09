Lauri Lagle uuslavastus on publiku ees

Kui inimesed saavad kokku ja räägivad omavahel ilma pretensioonide, kavaluse ning emotsionaalse altkäemaksuta, võib juhtuda elu. Seda ja teist, nii ja naa, tühja ja tähja, ja ometi tekib sellest vool, vool aga… Kuidas tõusta argisest kõrgemale, aga nii, et argine ei jääks kaugele? Kuidas vestelda korraga kõigest ja eimillestki? Millest me räägime, kui me räägime trennitegemisest ja tantsimisest, suhtlusest ja poeesiast, energiast ja atmosfäärist? Laval Mari Abel, Ingmar Jõela, Rasmus Kaljujärv, Jörgen Liik, Markus Truup, Marika Vaarik ja Katariina Tamm.