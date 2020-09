Selle nädala Kumu dokk räägib eluasemekriisist

Ela sa Torontos, Londonis või New Yorgis, igal pool hõivavad arendajad üha uusi kunagi väheväärtustatud piirkondi, ostavad seal kokku maad või kinnisvara ja ehitavad kortereid, mida saavad osta või üürida ainult väga kõrge sissetulekuga inimesed. Kauaaegsed elanikud koos kogukonnatundega tõrjutakse välja – selleks ei peljata ka räpaseid võtteid. Osa luksuslikest korteritest, ka terved majad jäävadki tühjaks, sest neid ei osteta elamiseks, vaid raha paigutamiseks. Tekkinud on suisa uut sorti majaomanikud – riskifondid, kelle klientideks ei ole üürnikud, vaid investorid.

«Me seisame kriisi lävel. Kes hakkavad meie linnades elama? Kelle jaoks need on?» küsib UNESCO raportöör Leilani Farha, kelle tegevust üha aktuaalsemaks muutuva protsessi dokumenteerimisel film jälgib.

Selle autori, Rootsi dokumentalisti Fredrik Gertteni sõnul pole «gentrifikatsioon» piisavalt krõbe sõna, et toimuvat kirjeldada. «See on ülemaailmne haigus, kui meie kodudest saavad finantsmängude nupud,» on ta oma filmi saateks kirjutanud.