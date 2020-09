Kai kunstikeskuses näeb 300 aastat tulevikku

Näituse keskmes on Shezad Dawoodi uue, «Leviaatani» sarja kuuluva virtuaalreaalsusfilmi maailma esilinastus. «Leviaatan» on esmakordselt 2017. aastal esitletud mitmeaastane, osaliselt juba valminud ja osaliselt valmimisjärgus projekt, mis keskendub inimtegevuse ja kliimamuutuste seostele. See hõlmab 10-osalist filmitsüklit, virtuaalreaalsustriloogiat, skulptuure, maale, mahukat publikuprogrammi ja tsükli taustaks olevat uurimistöö-arhiivi.