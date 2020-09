Intrepid ja Taak esitlevad Tartus albumeid

«Kui täiesti aus olla, siis me pole viitsinud 3 aastat Tartus esineda just sellepärast, et seal puudusid lahedad või mingisugusegi potentsiaaliga bändid. Sküllfükk SSi ja Koffini näol on aga selles linnas olukord täiesti muutunud - nad on kindlasti ühed kõige lubavamad metal-bändid mida üldse terve Eesti peale leida võib. Niisugust mitmekülgset ja kvaliteedist vohavat klubiüritust te iga päev ei näe,» kommenteerib Intrepidi eestvedaja Simo Atso.