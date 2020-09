Rahvusraamatukogu fuajees avatakse Timo Tootsi säutsumasin

Rahvusraamatukogu digiresidendi Tootsi sõnul on raamatukogu digitaalarhiivi DIGAR põhjatud perioodikakogud põnev allikas, mis pakub vaadet erinevate ajastute igapäeva.

Digiresidentuuri projekt on osa digikultuuri teema-aastast, selle eesmärk on luua sild kirja- ja digikultuuri vahele ning avada digikogusid. Projekti raames töötas maist augustini rahvusraamatukogus uue meedia kunstnik Timo Toots (s 1982). Tootsil on varasemaid kokkupuuteid arhiivide ja muuseumide kogudega nii oma kunstiteostes kui ka tellitud näituseeksponaatides.