Grammy nominent Apparat esineb live-bändiga Tallinnas

Ligi kaks aastakümmet on Sascha Ring olnud üks elektroonilise muusika määravaid eestvedajaid. Apparatina on ta põhjalikult uurinud programmeeritud helide ja analooginstrumentide põimimist.

Apparati uus album, mis on esimene väljaanne pärast 2013. aasta Krieg und Friedenit, on ülev ja delikaatne, leides ülevust väikestes asjades ja ootamatutes keerdkäikudes, mis ühendab muusikalised killud omavahel kokku. Nagu varasemad albumid, on ka uus väljaanne Sascha Ringi ja tšellist Philipp Thimmi koostöö tulemus ning plaadil saab kuulda ka trombooni, trompetit ja saksofoni, harfi, kontrabassi ja muid keelpille. Kahtlemata on see Sascha Ringi seni parim töö.