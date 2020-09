Vilde muuseumis esietendub Urmas Vadi lavastus Eduard Vildest

Autor ja lavastaja Urmas Vadi kirjeldab lavastuse tegevustikku nii: «Muuga mõisas, kus Eduard Vilde sai oma «esimesed triibulised», näeb väike Eduard ilmutust: lossi vestibüülis kõrgub Veenuse kuju, kes, olgugi et käteta, on nii suur ja kaunis, paljas ning kättesaamatu. Eduard tõotab endale see naine üles leida ja alustab oma Veenuse otsinguid, mis jätavad tema südamesse rohkelt triipe ja hingele paitusi. Lavastuses põimuvad Eduard Vilde elu ja tema raamatute tegelased. Korraga – kui tahaks hakata rahus kirjutama oma kodus, mida Eesti riik on talle pikalt lubanud ja viimaks andnud – sajavad Vilde töötuppa sisse kõik tema naised, kes ei taha hästi äragi mahtuda. Tuleb esimene abikaasa, kes lubab end tappa morfiiniga, kogu aeg on kohal teine abikaasa, kes peidab praeahjus revolutsionääride revolvreid. Elu eelõhtul saabub kütkestav juuditar ning paneb vana Vilde väsinud südame loperdama nagu oleks autol kiirteel lõhkenud rehv. Lisaks tuleb isa, kelle tõttu kutsuti Vildet kupja pojaks, ilmuvad Konstantin Päts ja Juhan Liiv, Mahtra sõjast saabuvad talupojad paluvad kirjutada neile tehtud ülekohtust, end näitavad Ludvig Sander ja Tiit Piibeleht, Eeva Marland, Mäeküla piimamees lüpsikuga…»