Akadeemilises Raamatukogus avatakse Salzburgi kunstnike grupinäitus

Neljapäeval, 17. septembril kell 17 avab Austria suursaadik Eestis Julius Lauritsch TLÜ Akadeemilise Raamatukogu galeriis Salzburgi kunstnike grupinäituse «Kirjapildid». Näituse kuraator on kunstnik Peter Rieder ning väljas on 8 autori maale, graafikat, kollaaže. Väljapanek jääb lahti 15.novembrini. Varem on seda näitust menukalt eksponeeritud Viimsis, Rakveres ja Kärdlas.