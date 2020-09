Eesti Muusika Kuulsuste Koda korraldab kohtumisõhtu ansambliga Fix

52-aastase ajalooga ansambli liikmete hulka on erinevatel aegadel kuulunud üle 40 muusiku. Aukartustärataval hulgal salvestusi, esinemisi, auhindu, festivale ja kõik muu, mis ennastsalgava ansamblitegemisega kaasas käib. Nende muusikaline pärand kuulub Eesti popmuusika kullavaramusse. Arvata võib, et ajaloo jooksul juhtus nii mõndagi, millest saame sellel kohtumisõhtul asjaosaliste käest kuulda. Otse loomulikult ei puudu sellelt kohtumisõhtult ka muusikalised numbrid. Omavahel põimuvad erinevad generatsioonid ansambli algkoosseisust ja Otsakooli noorte hulgast Meelis Punderi juhendamisel.

Eesti Muusika Kuulsuste Koja korraldatav kohtumisõhtute sari toob publikuni Eesti levimuusika legendaarsemad tegelased. Fookuses on inimesed, kelle tegevus on kõige rohkem mõjutanud Eesti levimuusikat. Igal kohtumisel saab otsestest allikatest kuulda seda, kuidas on sündinud legendid, laulud, ansamblid, tähed meie muusikataevas ja mis tegelikult Eesti levimuusika tagatubades toimus.