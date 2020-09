Kellerteater teeb maailma esimesest detektiiviloost otseülekande

«Mõrvad Rue Morgue'il» on lavastus, millega poolteist aastat tagasi Tallinna vanalinnas tegutsev Kellerteater avati. Kuna tegu on maailma kõige esimese detektiivilooga, siis sai just see valitud sümboolselt ka uue põnevusžanrile pühendatud Kellerteatri avalavastuseks.