Prima Vista kirjandusfestival täidab nädala kultuuriüritustega

Kirjandusfestival Prima Vista esimene nädal toimub 21.– 26. septembrini. Tänavusest teemast «Inimese varjud» lähtuvalt on programmi keskmes on mälu, vaimne tervis, teadmised ja inimese mõju keskkonnale ning festivali patrooniks on Viivi Luik. Kavas on kohtumised kirjanikega, uute raamatute esitlused kui kirjandusteemalised jalutuskäigud linnaruumis. Lisaks toimub Raekoja platsil traditsiooniline raamatulaat ning koos kirjandusüritustega on tänavuse festivali teemal «Inimese varjud» kokku pandud ka kunsti- ja filmiprogramm.