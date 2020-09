Nädalavahetusel toimub Disainitänav & Moepõik

Selleaastase Disainiöö festivali peateemaks on «Vajaduspõhine disain / Design for Need», mille olulisteks aspektideks on kestvus ja keskkonnahoid, vältimaks ebavajalikuga planeedi koormamist. Teemafookusest lähtuvalt on ka disainiturule osalema valitud mitmed disainerid ja disainbrändid nii moe-, aksessuaari-, toote- kui ka sisustusdisaini vallast, kelle eesmärgiks on luua justnimelt eetilisi, kauakestvaid ja omanäolisi disainlahendusi.