Vaba Lava alustab hooaega kaasaaegse kooriooperiga

Lavastaja Kamile Gudmonaite lõpetas 2018. aastal Leedu Muusika- ja teatriakadeemias magistriõppe ning õpib hetkel sama ülikooli kunstide doktorantuuris. Ta on loonud silmapaistvaid ja tunnustatud töid, lavastanud klassikalisi teatritekste Shakespeare’st Strindbergini Leedu Rahvuslikus Draamateatris, aga niisamuti teinud palju kõneainet ja head tagasiside toonud töid kaasaegse teatri võtmes. Maailmas tähelepanu pälvinud on tema 2017. aasta lavastus «Trans, trans, trance», millega on edukalt osaletud mitmetel Euroopa teatrifestivalidel. Kamilet peetakse Leedus hetkel üheks esile tõusvaimaks nooreks lavastajaks ja tulevikulootuseks ja koheselt peale Liustike välja toomist Eestis asub ta tööle oma uue lavastusega Saksamaal.

Kooriooper «Liustikud» võtab vaatluse alla kaks põlvkonda – 90ndatel sündinud noorte ja nende vanemate oma. Muusikat, sõna ja tantsu ühendava lavastuse kaudu püütakse jõuda lähemale mõistmisele, kas ja kui siis – miks erinevad vaatlusalused põlvkonnad. Kas on põhjus selles, et ühed on elanud ja sündinud NSV Liidus ja teised on sellest vaid kuulnud? Ja kuidas on sellega seotud z põlvkond, noored, kes alles jõuavad täiskasvanuikka?

Laval on kaks projektikoori, üks y-generatsiooni ja teine x-generatsiooni esindajatest. Kooriliikmed valiti konkursiga sajakonna osaleja hulgast ning koore juhendab NUKU koori juht Reeda Toots.

Lavastuse dramaturgia põhineb intervjuudel, mis on läbi viidud fookuses olevate generatsioonide esindajatega ning selle sünnilugu on üsna intrigeeriv jäädes aega, mil Kamile ise veel teatrikoolis käis - algimpulsi kooriooperi loomiseks andis üks Facebooki postitus. Nimelt kirjutas Leedu üks olulisemaid ja ikoonilisemaid lavastajaid ning õppejõude arvamusavalduse, kus nimetas 90ndatel sündinud põlvkonda positivistlikuks hipide peavooluks, kes naiivselt võitleb sotsiaalse õigluse eest. Kamile võttis seda sõnumit üpris isiklikult, sest tema lavastused põhinevad just sotsiaalsetel probleemidel.

Lavastust ette valmistades kerkisid mitmed küsimused. Miks tundis noor lavastaja end vanema generatsiooni lavastaja postitusest puudutatud? Kas ta kartis, et see on tõsi, mis väideti? Miks tahetakse noort generatsiooni muuta? Kas vanemal põlvkonnal võib olla hirm nende väljavahetamise ees? Kas lavastuse loojate generatsioonil on hirm olla väiksemad kui noorte eelkäijad? Miks tunnevad noored aeg-ajalt ärritust või viha, kui neid nimetatakse liialt liberaalseteks ning avatuteks? Ja kas tegelikult on põlvkondadel üldse vahet?

Kamile jaoks on esmakordne kogemus töötada koos eestlastega ja ta naudib seda väga. Ta leiab, et kui võrrelda Eesti erinevaid põlvkondi Leedu omadega, siis meie erinevused ja sarnasused on samad, sest iseseisvusime riikidena samaaegselt. Samuti lisab ta, et "Liustikud" on tema jaoks esimene kord teha koostööd koorilauljatega, mitte klassikaliste näitlejatega ja see muudab kogu lavastamise protsessi väga mänguliseks.