«Serafima+Bogdan» uued kuupäevad on paigas

Lavastus «Serafima+Bogdan» pidanuks esietenduma käesoleva aasta augustis, kuid lükkus koroonast tingituna aasta võrra edasi. Nüüdseks on 2021. aasta etenduste kuupäevad paigas ja piletid müügil Piletilevis. Kuna sellest suvest edasi lükatud etenduste piletid olid juba välja müüdud, siis on kavas ka lisaetendused, millele on saadaval juba laiem valik istekohti.