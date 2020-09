Kammerkoor Head Ööd, Vend pühendab kaks kontserti Urmas Sisaski 60. sünnipäevale

Idee Sisaski autoriõhtuks sündis, kui koori dirigendil Pärt Uusbergil meenus seik 2010. aasta Maailma Noortekoori kontsertturneest. “Tuuril kuulsin bussis üht Serbia bassi laulmas kuulamapanevat meloodiat ning ühtäkki avastasin, et ta laulab vist eesti keeles. Küsisin temalt, et kas ta tõesti laulab eesti keeles ning selgus, et tegemist oli Urmas Sisaski lauluga “Seisab valurikas Ema”, mis serblase meelest oli üks ilusamaid laule maailmas,” sõnas Uusberg.

Mõned aastad hiljem tekkis Uusbergil huvi seda teost kammerkooriga Head Ööd, Vend esitada. “Järsku tekkis visioon Sisaski autoriõhtust, kuna tundus, et HÖViga võiks Sisaski muusika kõlada väga hõrgult. Vaadates kalendrisse, selgus, et Sisaskil on tulemas ka ümmargusem tähtpäev, millega sai kontserte kenasti siduda.”

Sisaski puhul on Uusbergi lummanud eelkõige tema mediatiivne, manav, väge täis helikeel ning väga loomulik koori faktuuri taju. Sisaski muusikaga on ta kokku puutunud juba noorena, mil laulis ise erinevates noortekoorides. “Eriline side on mul tekkinud tema ladinakeelse tsükliga “Gloria Patri” ning juba HÖVi asutamisest peale on tiksunud peas mõte, et kunagi võiks seda tsüklit esitada. Tänasel päeval aga olen hakanud tajuma seda pigem laulude kogumikuna, mistõttu ka tulevaseks kontserdiks olen valinud sest tsüklist väikese kimbukese osi, mida ette kanda. Kui HÖV 2017. aastal külalisdirigent Raul Talmari juhatusel erinevaid osi sellest tsüklist esitas, nautisin seda kuulajana väga ning mõtlesin, et kunagi oleks tore ka ise Sisaskit juhatada,” lausus Uusberg.