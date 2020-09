Shakespeare'i kogutud teoseid näeb kodust lahkumata

Forced Entertainment on kaua aega huvitunud virtuaalsest ja kirjeldavast etendusvormist, uurides läbi aastate erinevaid viise kuidas tuua ebatavalisi stseene, kujundeid ja lugusid lavale keele kaudu. Trupi täiesti uudsel suunal vaadeldakse lavastusega “Kogutud teosed: lauapealne Shakespeare” Shakespeare’i komöödiates, tragöödiates, ajaloolistes kirjutistes ja hilisemates näidendites jutustuste dünaamilisust. Järgneb lihtne ja idiosünkraatiline, absurdne ja veidralt kütkestav lo-fi stiilis kodukootud nukuteater. Näidendite lood ärkavad ellu ilmekas miniatuurvormis. “Kogutud teoseid” on etendatud teatrites üle maailma ja ka interneti teel kantud tuhandete rahvusvaheliste vaatajateni. Ajal, mil globaalne pandeemia on sundinud inimesi kodudesse ning uueks moeväljendiks on saanud distantsi hoidmine, leiab tükk uue ja intiimsema elu läbi ‘koju tulemise’.