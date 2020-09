STL kutsub liikumissensoritega eksperimenteerima

Töötubade eesmärgiks on erinevate liikumiskultuuride teoreetiline ja praktiline tutvustamine, osavõtjatevaheline kogemustevahetus ning uute lahenduste väljatöötamine, et osalejad saaksid impulsi edasiseks arenguks.Töötubasid viiad läbi sügishooaja uute lavastuste koreograafid andes publikule võimaluse heita pilgu lavastuse liikumiskeelde ning ise seda praktiliselt proovida. Töötoad on mõeldud antud valdkonnas algajatele liikujatele ega eelda osalejatelt mingit varasemat kogemust.

Laupäeval, 19. septembril kell 12 ootab STL kõiki huvilisi Külli Roosna ja Kenneth Flaki liikumisetöötuppa «Responsive Body». Töötuba on neile liikumishuvilistele, kes on valmis uurima liikumispõhimõtteid nii üksi kui partneriga ning soovivad füüsilist väljakutset mängulises võtmes. Eelnev tantsu või võitluskunstide kogemus pole oluline. Iga osaleja saab alustada liikumist lähtudes enda keha senisest kogemusest. Oluline on soov proovida ja väljakutsega silmitsi seista. Töötoas on eesmärgiks leida vabadus liikumises, mis põhineb funktsionaalsel anatoomial ja on toetatud kujutlusvõime poolt. Töötoas arendatakse tähelepanu, liikuvust, jõudu, koordinatsiooni, keskme kohanemisvõimet, rütmi- ja ruumitaju ning katsetatakse liikumissensoreid.