Eesti Kontsert lõi käed maailma tippooperimajadega

„Maailma muusikateatrite kõrgliiga on tänavusele sügishooajale vastu minnes mõõdukalt murelik, kõigil on huulil ju sama küsimus – kuidas edasi,“ rääkis oma kolleegidega sel korral vaid virtuaalselt kohtunud Eesti Kontserdi juht Kertu Orro. „Kaunite kunstide valdkond ei kuulu hobi või liigse luksuse kategooriasse. Siin tegutsevad tõelised professionaalid, kes on aastaid näinud vaeva selle nimel, et kultuurielu hoida ja edendada. Me ei tohi tegutsemist lõpetada – kultuuri katkestada –, vaid peame uue normaalsusega kohanema ja oma põhitegevusega jätkama,“ rääkis Orro.

Suurimaks väljakutseks peavad muusikamajad oma publiku usalduse taastamist. „Kõik organisatsioonid pingutavad selle nimel, et pakkuda publikule maksimaalselt turvalist keskkonda, kus on arvestatud kõigi meetmetega, mida üks kultuurikorraldaja saab rakendada,“ rääkis Orro. Ta tutvustas foorumil Eesti kogemust pandeemiaga võitlemisel. „Kinnitust sai, et teiste riikidega võrreldes on Eestis kultuuriürituste korraldamisele kehtinud või kehtivad piirangud pigem leebemad,“ lisas ta.

Vastutustundliku kontserdikorraldajana järgib Eesti Kontsert saalide täituvusele kehtestatud piiranguid, tagab kõigis kontserdisaalides desovahendite olemasolu, testib kõiki välisriikidest saabuvaid interpreete ning, kui viiruse tõttu tuleb mõni kontsert tühistada, ostab piletid tagasi.