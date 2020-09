Elektron.live alustab uue voogteatri programmiga

Alates septembrist kuni 2020. aasta lõpuni toimub ühe korra iga kuu, algusega 19 elektron.live platvormil etenduskunstide programm «Commissioned Works», mis on tellimustöö etenduskunstnikele, et põhjalikumalt katsetada ja kujundada uut meediasuunda – voogteatrit, mille eestkõnelejaks Eestis on eˉlektron. Seega tulevad ettekandmisele teosed, mis on spetsiaalselt loodud või kohandatud elektron.live’i platvormile.