Hobusepea galeriis avatakse Angela Soopi näitus

Angela Soop: «Näitus on esimene neljaosalisest tsüklist, mis tekib ja muutub vastavalt ümbritsevale ja sisemisele olukorrale. See, mis tähendusi kannavad sõnad „sõda“ ja „rahu“, on tõlgendamise küsimus ning oleneb kontekstist. Näitust ette valmistades ei osanud ma näha seda, mis praegu toimub. Mõisted on muutunud reljeefsemaks, aga samas on justkui valgust vähemaks keeratud. Piirid hägustuvad, mahud kattuvad ja teisenevad. Näitus põhineb seisundi tabamisel ja erinevate mõjutajate vaatlemisel. Ühe puhul on valdav olek ja teise puhul tegevus. Tugevad kontrastid ja pehmed valgused, teravad nurgad ja ümarad peegeldused, suured sõnad või vaikus – kokkupuude tekib igal juhul. Liikudes eneses ja lahendades konfliktipiirkondi, on võimalik võita samm-sammult maad juurde selleks, et ellu jääda. Näitus ei ole seisukohavõtt, see on võimalus olemiseks.»