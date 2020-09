Galerii ⟩ Neljapäeval esietendub Veljo Tormise muusikast inspireeritud lavastus

Muusikalavastus «Ringlemisi» jutustab läbi Veljo Tormise muusika looduses vahelduvatest aastaaegadest, mis metafoorselt kujutavad ka inimese eluringi. «Avastasin Tormise muusikas võime puudutada erinevaid kihte, milles seisneb inimeseks olemise väärtus,» räägib Teet Kask. «Meie geograafilises paigas on neli aastaaega, mis kujundavad inimese suhet loodusega. Teisalt inimese elu sünni, nooruse, tegutsemise ja surmaga on osa ajatust universumist. Need loodusrütmid ja eluringid on pidevas ringlemises.»