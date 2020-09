Kumu film heidab pilgu Euroopa prügikasti

Ghana pealinnas Accras asuv elektroonikaromude prügimägi on maailma suurimaid – 6000 inimest lammutavad seal mürgiste aurude pilvedes kuni 250 000 tonni äravisatud seadmeid aastas, et enesele ülalpidamist teenida. Suur osa jäätmetest on pärit Euroopast ja toodud Ghanasse illegaalselt.