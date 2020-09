Fotomuuseumis algab portreeaasta loengusari

Birgit Püve, kelle loenguga sari 1. oktoobril algab, on fotograaf, kes on oma töödes seni uurinud peamiselt identiteedi ja mälu teemat. 2014. aastal jõudis tema portreefoto The Taylor Wessing Photographic Portrait Prize'i konkursil Londonis auhinnalisele 3. kohale.