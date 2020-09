Kanutis esietendub Karl Saksa uuslavastus

Lavastus nägi ilmavalgust juba Baltoscandal festivalil ning pärast sealset esietendust on terve tiim ehk Karl Saks, Ruslan Stepanov, Maike Lond, Henry Kasch, Maarja Kalmre ja septembrist lliitunud kunstnik Johannes Säre veetnud proovisaalis kuu aega, et muuta lavastus eestikeelseks, ehitada Johannese kavandatud lavakujundus ning lihvida kunstilisi ideid ja lahendusi. Kanuti Gildi SAALi esietendus on järgmine osa ja peatükk tervikust.

Karl on intervjuus lavastuse kohta öelnud järgmiselt: ««Planet Alexithymia» räägib nii kaugest kui ka kõige lähedasemast oskamatusest väljendada sõnadega, mida tunned või mis su ümber toimub.»

Keha, mis on surutud keskkonda või teadvus, mis on surutud kehasse, peab tegelema rutiini ja pragmaatiliste kordustega – olgu see blackbox’is, vanglas või põllumaal. Sealt tulenev taastekkiv jada ja fenomen, kuidas keha ja psühholoogia olukorraga kohanevad või mitte, on lavastuse fookuseks.

«Planet Alexithymia» on minimalistlik vaate- ja kuuldemäng, mis ammutab informatsiooni eksperimentidest, protseduuridest, sündroomidest ja diagnoosidest.