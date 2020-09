Pühapäeval toimub Otsa kooli 100. sünnipäeva galakontsert

1995. aastal Otsa kooli lõpetanud Irina Zahharenkova esitab pühapäeval Bachi Klaverikontserti op 7 nr 5, ütleb, et ta mõtleb nii Otsa koolile kui teistele õppeasutustele, kus ta oma oskusi lihvinud on, siiani soojuse ja tänutundega: «Inimlik ja usalduslik kontakt õpetajaga on ehk kõige tähtsam asi, mida olen õpingute ajal saanud. Arvan, et see ongi põhiline, sest edaspidi see on aidanud mul leida iseendaga kontakti.»

«Väärika ajaloo ja erakordse auraga Otsa koolil on Eesti muusikaajaloos väga kindel koht. Meie koolis on alati valitsenud vaba loominguline vaimsus ja ärgas meel. Usun, et see ongi üks põhjustest, miks on just siit saanud tuule tiibadesse suur osa Eesti tuntud muusikutest alates Veljo Tormisest ja Arvo Pärdist ning lõpetades Koit Toome, Liisi Koiksoni ja paljude teistega. Meie eesmärk on õpilased iseseisvalt mõtlema ergutada, anda neile hea haridus ja praktikabaas, et neil oleks võimalik kasutada oma eripära nii tööturul kui ka edasi õppides. Nii saame panustada Eesti muusika arengusse ka vähemalt järgmised sada aastat,» ütles kooli direktor Ivo Lille.