Rae kultuurikeskus hakkab kirjastama oma valla poeete

2020. aasta sügisel ilmus Aili Vabo luuleteos «Tunnete tõmbetuules», ilmumas on Markus Nahkuri lühiromaan «Aheldamatu vabadus». Luuletaja Aili Vabol on see ilmumisjärjekorras teine raamat ja Markus Nahkuril, kes äsja lõpetas Jüri Gümnaasiumi, debüütteos. Aili Vabo luuleteos «Tunnete tõmbetuules» raamatu esitlus on 26. septembril kell 13 Jüri raamatukogus.