Okupatsioonide Muuseumis toimub suurpõgenemise aastapäeva teabeseminar

Arutlusaineks on ka, kuidas saaksid kodueesti ja väliseesti kogukonnad teineteist paremini mõista ja tundma õppida, samuti on seminari eesmärgiks tekitada ajaloohuvi nooremate põlvkondade hulgas. Kõnelejaiks on ajakirjanik Enn Hallik, kunstiajaloolane Harry Liivrand ning seminari korraldaja, Ülemaailmse Eestlaste Kesknõukogu abiesimees poliitikadoktor Iivi Zajedova. Seminari lõpetab kirjanik Loone Otsa koostatud dokumentaallavastus põgenike koondkujudest. Lavastus põhineb Enn Halliku ja Tiit Lääne kuueköitelisel koguteosel «Meritsi maailma läinud eestlaste lood».