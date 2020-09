STLis esietendub hübriidne kontsert-tantsulavastus «Two Body Orchestra»

«Two Body Orchestra» on hübriidne kontsert-tantsulavastus, mille keskmes on kehad kui organitest, impulssidest, tehnoloogiatest ja väljamõeldistest koosnevad võrgustikud – orkestrid iseenesest. Lavastuses viiakse kehade ja tehnoloogiate vahelised erisused piirini, kus vaevu hoomatavad liigutused, nagu hingamine, väike kehaasendi muutus, hakkavad mõjutama ja looma heliruumi. Balanseeritakse maagia ja teaduse piirimail, jättes ruumi nii intensiivsusele, haavatavusele kui ka imekspanule.

Külli Roosna: «Kuna arenenud tehnoloogiad muudavad pidevalt meie soove ja käitumist, on üha olulisem pöörata tähelepanu iseenda tundmaõppimisele. Ennast tunda, tähendab tunda ka oma tehnoloogiaid – neid, mille abil me liigume ja neid, mis meid liigutavad. Väikesed impulsid tekitavad kaugeleulatuvaid ja ettearvamatuid tagajärgi. Võib tekkida tunne, et jookseme kiirenevas tempos üha pimedamasse metsa. Kas saame hetkeks peatuda ja märgata, mida me tegelikult märkame?»